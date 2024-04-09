لبنان: تعرض بلدات يارون ومارون الراس لقصف من الكيان الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل الكيان الإسرائيلي قصفه على قرى وبلدات جنوب لبنان، وافادت مصادر ميدانية عن قصف مدفعي اسرائيلي استهدف أطراف بلدة يارون في القطاع الاوسط تزامنا مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني على مستوى منخفض.

كما استهدف القصف المدفعي اطراف بلدة مارون الراس في القطاع الاوسط لجنوب لبنان.

وافادت معلومات عن إطلاق نيران مباشرة من جنوب لبنان باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في الجليل الاعلى.

وفي القطاع الغربي استهدف القصف أطراف بلدة دبل ومنطقة عين الزرقا و اطراف بلدة طيرحرفا واطراف بلدتي الجبين و شيحين.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.