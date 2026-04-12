حزب الله اللبناني يستهدف آلية عسكرية إسرائيلية تحوي طاقما قياديا

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد استهداف آلية عسكرية إسرائيلية تحوي طاقما قياديا.

وقال حزب الله، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "المقاومة الإسلامية استهدفت آلية عسكرية، تحوي طاقما قياديا في بلدة الطيبة، بمحلقة انقضاضية".

وأشار إلى "استهداف ثكنة كريات شمونة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة".

ويقصف حزب الله أهدافا إسرائيلية في جنوب لبنان وداخل إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وترد إسرائيل بشن غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان، تخللها توغل بري.