مدير مقهى نجيب محفوظ لـ«الشروق»: زيارة الرئيس السيسي وماكرون لمطعمنا كُتبت بحروف من ذهب

قبل أيام قليلة، اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة تاريخية بمنطقة الحسين وخان الخليلي الشهيرة، وذلك على هامش زيارة رسمية إلى مصر استمرت 3 أيام.

وخلال هذه الزيارة، تناول الرئيسان وجبة عشاء بمطعم خان الخليلي ومقهى نجيب محفوظ التاريخي، الذي يعد من أبرز معالم القاهرة العريقة.. فما هو سر تميز هذا المكان؟ وما هي كواليس تلك الزيارة التي أثارت اهتمام الجميع؟

• حكاية مقهى نجيب محفوظ

يقع مقهى نجيب محفوظ في قلب القاهرة الفاطمية، بالقرب من مسجد الحسين، في موقع يعكس عبق التاريخ المصري، ويظل المقهى جزءا من مطعم خان الخليلي الشهير، الذي تأسس عام 1989، وذلك بعد عام واحد من حصول الأديب العالمي نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب، وتكريمًا له، أُطلق اسمه على المقهى، بينما استمر المطعم في الاحتفاظ باسمه الأصلي "خان الخليلي".

من لحظة دخولك إلى المكان، تأخذك أجواءه إلى عالم آخر، إذ تشعر وكأنك قد انتقلت إلى عصر الخلافة العثمانية. يرحب بك الموظفون الذين يرتدون ملابس مستوحاة من زي السلاطين العثمانيين، بينما تزين النقوش والزخارف الإسلامية الجدران، مما يضفي على المكان طابعًا فنيًا فريدًا. أما النجف النحاسي، فيضيف لمسة من الفخامة، وسط صور الأديب نجيب محفوظ التي تملأ المكان، مستعرضة تاريخ المكان وزواره البارزين الذين عاشوا فيه لحظات من الإبداع والإلهام.

• فخر واعتزاز بزيارة السيسي

في جولة مصورة بعدسة «الشروق»، أعرب أشرف عطية، مدير مطعم خان الخليلي ومقهى نجيب محفوظ، عن سعادته وفخره بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه ماكرون، مؤكدًا أن الزيارة "كُتبت بحروف من ذهب في تاريخ المكان".

وأوضح عطية أن المطعم والمقهى يتبعان لإحدى شركات السياحة، وتم التنسيق للزيارة قبلها بأسبوع بين السفارة الفرنسية وإدارة المبيعات بالمكان، مشيرا إلى أن المطعم أرسل قائمة بعدة أصناف طعام مصرية، واختارت منها السفارة وجبة العشاء التي تناولها الرئيس الفرنسي ماكرون مع الرئيس السيسي خلال الزيارة.



• شوربة عدس ومقبلات ومشاوي

وكشف مدير المطعم عن محتويات وجبة العشاء التي تناولها الرئيس السيسي وضيفه ماكرون، موضحًا أنها كانت عبارة عن: شوربة عدس مصرية، مع مجموعة مقبلات ساخنة وباردة، وتشكيلة مشويات تضم كباب وكفتة وريش وشيش طاووق، إلى جانب أرز أورينتال، وخُتمت الوجبة بـ حلويات شرقية، لافتا إلى أن جميع الأطعمة تم إعدادها داخل المطعم بأيدي الشيفات العاملين به، موجهًا لهم التحية والتقدير.

وختم عطية حديثه برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: "إحنا فخورين جدًا بزيارة سعادتك لمطعمنا، وهذه الزيارة كُتبت بحروف من ذهب في تاريخنا، وربنا يقدرنا – نحن القائمين على إدارة المطعم – أن نستمر كما تحب أن ترى المكان".



• فخر طاقم العمل

من جهته، أعرب كل من إبراهيم عبد اللطيف، مدير الأغذية والمشروبات بالمطعم، والشيف مجدي زكي، عن فخرهما بإعداد الطعام وتقديمه للرئيس السيسي وضيفه ماكرون، متمنيين أن يكونا عند حسن ظنهما.

• أبرز زوار المكان

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكن أول مسئول دولي يزور المكان، بحسب ما كشفه المدير، فقد سبقه كل من: الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وحرم رئيس البرازيل، إلى جانب عدد كبير من السفراء والشخصيات العامة، والعالم الكيميائي المصري الراحل الدكتور أحمد زويل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطحب نظيره ماكرون في جولة بمنطقة الحسين وخان الخليلي الأحد الماضي، حيث استقبلهما الأهالي بترحيب واسع، والتقطوا الصور التذكارية معهما، معربين عن سعادتهم بتلك اللحظات التاريخية.