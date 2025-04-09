رئيس وزراء إسبانيا يزور الصين لبحث رسوم ترامب الجمركية

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بزيارة إلى الصين بعد غد الجمعة، حيث ستتيح تلك الزيارة الذي سيلتقي خلالها بالرئيس الصيني شي جين بينج، فرصة لتبادل وجهات النظر حول مشكلة شائعة وهي كيفية التعامل مع الولايات المتحدة التي أصبحت غير موثوقة بشكل متزايد.

وسيكون سانشيز، الذي من المقرر أن يصل إلى بكين بعد غد الجمعة، أول زعيم أوروبي يزور الصين منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على معظم دول العالم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي ظل الاتفاقيات التي من المقرر التوقيع عليها في مجالات تشمل الأدوية والمنتجات الزراعية والطبية، يمكن أن يعلن سانشيز أن إسبانيا هي الشريك المفضل للصين في أوروبا في وقت يتزايد فيه عدم اليقين الاقتصادي.

ومن جانبه، من المستبعد أن يهمل الرئيس الصيني شي جين بينج مسألة التأكيد على أن بكين حليف موثوق به أكثر لأوروبا من واشنطن هذه الأيام، والنتيجة هي فرصة لزعيمي البلدين لتعزيز علاقات أوثق في ظل توتر علاقاتهما مع الولايات المتحدة.