وزير الإسكان: مدينة جديدة غرب رأس الحكمة حتى شرق مطروح

قال وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إنه جار العمل على وضع مخطط مدينة جديدة في الساحل الشمالي الغربي غرب رأس الحكمة حتى شرق مدينة مطروح.

وأضاف الشربيني، في كلمة اليوم بملتقى بناة مصر: "نعالج أي تشوه ممكن يكون حصل في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وبنخلق مدن كاملة، وتجمعات عمرانية متكاملة، نقدر بيها نخلق فعلًا حياة كريمة للمواطن المصري ونشجع فرص الاستثمار في هذه المنطقة".

وأشار إلى أن المنطقة تتمتع بشواطئ مميزة جدًا غير موجودة على مستوى العالم، أيضا طبيعة الجو ودرجات الحرارة المعتدلة طوال الفصول الأربعة، بما يجعل هذه المنطقة واعدة للاستثمار على المستوى العالمي.