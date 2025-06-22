جوارديولا يفتح الباب أمام عمله في أمريكا الجنوبية

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أنه يود التدريب في أمريكا الجنوبية يوما ما، مؤكدا أن كرة القدم في دول مثل البرازيل والأرجنتين تحظى بجاذبية كبيرة.

ولا يخطط جوارديولا للرحيل عن ملعب الاتحاد، ويتبقى له عامان في عقده مع مانشستر، لكنه لم يرفض الفكرة لدى سؤاله عن إمكانية تدريب فريق من أمريكا الجنوبية، قبل مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في أتلانتا بولاية جورجيا بكأس العالم للأندية.

وقال المدرب الإسباني "لمَ لا؟ الكثير والكثير من الأشياء الجيدة في تاريخ كرة القدم ... الكثير والكثير من الأشياء الجيدة تأتي من أمريكا الجنوبية".

وأضاف "كما تعلمون، من البرازيل وخاصة البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، وأوروجواي... أعظم اللاعبين يأتون من هناك، وبعد ذلك يأتي معظمهم إلى أوروبا بسبب الفرص الاقتصادية والمكانة المرموقة".

وأشار "إنهم لاعبون مذهلون. أحب الأمر عندما تشارك في مثل هذه البطولة وتلعب ضد فرق من أمريكا الجنوبية".

وأكد "هذه الثقافة، وطريقة معايشة جماهيرهم لكل حدث، هي جوهر هذه البطولة، علينا أن نعيش هذه البطولة"، مشددا على أنه يتعامل مع البطولة الحالية على محمل الجد.

وأشار المدرب الإسباني "يمكننا القول إن القدوم إلى هنا أمر مزعج، لكن الجانب الآخر يقول حسنًا، إنها مرة واحدة كل أربع سنوات نكون هنا، ينبغي الفوز بألقاب كبرى من أجل الوصول إلى هنا".

وأوضح ""أريد الوصول إلى المراحل الأخيرة من البطولة، هذه الحقيقة، لقد قلتها مرارا وتكرارا، إنه لشرف لي أن أكون هنا."

وأكد جوارديولا أنه يريد تقليص عدد لاعبي الفريق في حين أن مصير نجمه الألماني إلكاي جوندوجان البالغ من العمر 34 عاما لم يتحدد بعد وسط تكهنات بشأن سعي ضم جالطة سراي التركي لضمه، عقب عودته للفريق الصيف الماضي بعد عام واحد قضاه مع برشلونة الإسباني.

وقال جوارديولا: "لا أعرف شيئا، لم أتحدث معه، لو لم يكن جزءًا من الفريق، لما كان هنا... لكن في الوقت نفسه لدينا حاليا عدد كبير جدا من اللاعبين، ربما يرحل بعض اللاعبين تدريجيا، لكن في الوقت الحالي إلكاي جزء لا يتجزأ من تفكيري ومن الفريق".