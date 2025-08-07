كومو يرفض عرضًا بقيمة 40 مليون يورو من توتنهام لضم نيكو باز

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي كومو 1907 رفض عرضًا رسميًا بقيمة 40 مليون يورو من توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الصاعد نيكو باز، وسط اهتمام مستمر من ريال مدريد الذي يحتفظ بحقوق جزئية في اللاعب.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن العرض الإنجليزي قوبل بالرفض التام من قبل إدارة كومو والمدرب سيسك فابريجاس، رغم أنه يُعد أحد أكبر العروض في تاريخ النادي الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويُعد نيكو باز (20 عامًا) أحد أبرز اكتشافات الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، بعد تألقه اللافت بقميص كومو، ما جعله هدفًا للعديد من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الذي لا يزال يملك شرط إعادة شراء بقيمة منخفضة، إضافة إلى نسبة 50% من أي صفقة بيع مستقبلية.

يأتي تحرك توتنهام للتعاقد مع باز بعد رحيل النجم الكوري الجنوبي هيونج-مين سون إلى صفوف لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، وإصابة صانع الألعاب جيمس ماديسون بتمزق في الرباط الصليبي، ما سيبعده عن جزء كبير من الموسم الحالي.

ورغم العرض المغري، يصر نادي كومو على عدم بيع لاعبه الشاب إلا في حال تلقي عرض لا يقل عن 70 مليون يورو، فيما أشارت تقارير سكاي إلى أن مبلغ 60 مليون يورو قد يكون كافيًا لفتح باب التفاوض.

من جانبه، يحاول نادي كومو التفاوض مع ريال مدريد لإلغاء خيارات إعادة الشراء المدرجة في عقد اللاعب، والتي تتيح للنادي الإسباني استعادته مقابل 9 ملايين يورو فقط حتى يونيو 2026، و10 ملايين يورو في العام التالي.

ووفقًا للتقارير، فإن ريال مدريد قرر هذا الصيف عدم تفعيل خيار الشراء، لكنه لم يغلق الباب أمام العودة للتفاوض مستقبلًا، ما يضع اللاعب في دائرة الترقب خلال المواسم القادمة.