عبرت الفنانة يسرا اللوزي، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي، مشددة على كونه فرصة ثمينة ونادرة لالتقاء جميع أفراد الوسط الفني في مكان واحد.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «النهار» على هامش المهرجان، إلى أن السفر والإقامة في مدينة واحدة يكسر الحواجز ويخلق أجواءً للتواصل وعقد اتفاقات عمل ومناقشة مشاريع فنية جديدة.

وشددت على أهمية الفعاليات التي تُقام من مقابلات وندوات وورش عمل تحرص على حضورها قدر الإمكان، معبرة عن حبها الشديد بمشاهدة الأفلام القصيرة.

وردت على سؤال حول كيفية موازنتها بين الأمومة ومسيرتها الفنية قائلة: «هكذب لو أقول إن أنا بوازن، بحاول وببذل أقصى جهدي؛ لكن الموضوع يظل مرهقا جدا جسديا ونفسيا»، مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه زوجها كأب حقيقي، بالإضافة إلى دعم العائلة.

وعلى صعيد نجاحها الكبير في مسلسل «لام شمسية» خلال موسم رمضان الماضي، أعربت عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع فريق متميز ضم الكاتبة مريم نعوم، والمخرج كريم الشناوي، بالإضافة إلى كوكبة من النجوم مثل أمينة خليل ومحمد شاهين وأحمد السعدني وصفاء الطوخي، وياسمين العبد، مؤكدة أن التجربة كانت «من أجمل الأعمال التي قدمتها».

وكشفت عن وجود مشروعين لموسم رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها تمر بمرحلة قراءة السيناريوهات.

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.