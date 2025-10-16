لبنان يؤكد مجددا موقفه الثابت برفض التفاوض المباشر مع إسرائيل

جدّد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، التأكيد على موقف لبنان الثابت برفض التفاوض المباشر مع إسرائيل على أن يقتصر التواصل على معالجة النقاط الحدودية المختلف عليها، وذلك خلال لقائه اليوم الخميس وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وعن التطورات الإقليمية، قال رجي إن "اتفاق غزة لا يزال في مراحله الأولى"، معرباً عن قلقه من "احتمال تصعيد إسرائيلي جديد بعد إقفال هذا الملف".

وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قد أعرب عن أمله أن تلتزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية المستمرّة ضدّ لبنان ليبدأ مسار التفاوض ، وذلك خلال استقباله الاثنين الماضي مسؤولي جمعية الإعلاميين الاقتصاديين.