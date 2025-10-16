تم إبلاغ نادي أستون فيلا الإنجليزي بعدم السماح لجماهير الفريق الضيف بحضور مباراة مكابي تل أبيب الإسرائيلي ببطولة الدوري الأوروبي الشهر المقبل وذلك لأسباب أمنية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الصراع بين فلسطين وإسرائيل واحتمالية اندلاع احتجاجات دفع مجموعة استشارات السلامة البريطانية إلى إبلاغ النادي بأنه لا يمكن لجماهير الفريق الضيف بحضور المباراة المقررة في ملعب "فيلا بارك".

وجاء في بيان أستون فيلا، اليوم الخميس: "يمكن للنادي التأكيد أنه تم إبلاغه بعدم حضور جماهير الفريق الضيف في مباراة مكابي تل أبيب يوم الخميس السادس من نوفمبر، وذلك بعد تلقي مشورة مجموعة استشارات السلامة البريطانية".

وأوضح: "مجموعة استشارات السلامة مسؤولة عن إصدار شهادات أمنية بشأن كل مباراة في فيلا بارك بناء على عدد من العوامل المادية وعوامل السلامة".

وتابع النادي الإنجليزي: "قامت شرطة غرب ميدلاندز بإبلاغ مجموعة استشارات السلامة بالعديد من المخاوف الأمنية خارج الملعب وقدرتها على التعامل مع أي احتجاجات محتملة مساء ذلك اليوم".