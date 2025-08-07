بوتين يعلن أن الإمارات قد تستضيف قمته مع ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الإمارات العربية المتحدة ربما تستضيف قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بوتين، في تصريحات نقلها موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الخميس، إن «دولة الإمارات تعد أحد الأماكن المناسبة المحتملة لعقد لقائه المرتقب مع ترامب».

وأكد أن «عقد الاجتماع مع ترامب رغبة متبادلة»، قائلًا إن «هناك أصدقاء كثر مستعدون للمساعدة في تنظيم اللقاء مع الرئيس الأمريكي».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه من المرجح أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين «قريبا جدا».

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين في البيت الأبيض، وذلك رغم التوتر بين البلدين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب بهذا الصدد: «احتمال اللقاء مع بوتين وارد وبقوة، حتى اللحظة لم نقرر أين سيكون، طريقنا طويل ولكن قد نلتقي في القريب العاجل».

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يرغب في انتهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بأقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن المحادثات التي أجراها مبعوثه ستيف ويتكوف، الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، كانت «بناءة ومثمرة».

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل بذل الجهود من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.