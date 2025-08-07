الصين تتقدم نحو ربع نهائي كآس آسيا للسلة والعراق يخسر مجددا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قطع منتخب الصين خطوة نحو التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة، بعد فوزه الثاني على حساب الهند 100-69 الخميس ضمن دور المجموعات في مدينة جدة السعودية.

وكان "التنين" حقق فوزه الأول بصعوبة على السعودية 93-88 الثلاثاء.

وفرضت الصين هيمنتها مبكرا فتقدمت 20-8 قبل أن تنهي الربع الأول 29-14.

وجاءت الأرباع التالية مماثلة، لينهي الفريق الأحمر المواجهة بفارق 31 نقطة، ملحقا بالهند خسارتها الثانية بعد الافتتاحية أمام الأردن 84-91 بعد التمديد.

ويلعب في وقت لاحق الأردن مع السعودية المضيفة ضمن المجموعة الثالثة، علما بأن كل متصدر يبلغ ربع النهائي مباشرة، فيما يخوض الثاني والثالث ملحق التأهل إلى دور الثمانية.

وقال مدرب الصين جوو شيتشيانج الذي يلتقي فريقه الأردن في المباراة المقبلة "الأردن فريق قوي. نلعب دائما ضدهم في البطولات الآسيوية. هم خصم قديم لنا، وسنخوض المباراة بجدية كبيرة".

وكان الجناح هو مينغتشوان (27 عاما) أفضل مسجل للصين مع 17 نقطة، بينها 5 ثلاثيات من 8 محاولات، معوضا أداءه المتوسط أمام السعودية، فيما سجل ستة لاعبين من الفائز عشر نقاط أو أكثر.

ولدى الهند التي فقدت آمالها منطقيا بالتأهل، كان موثو كريشنان أفضل مسجل برصيد 16 نقطة وأضاف كل من براناف برينس وساهايج سيخون 14 نقطة.

وفي المجموعة الرابعة، مني العراق بخسارته الثانية أمام الصين تايبيه بنتيجة كبيرة 60-87، بعد أن خسر افتتاحا أمام نيوزيلندا 78-100.

تصدر الفائز بأربع نقاط من فوزين بعد الأول على الفلبين 95-87، فيما تلعب نيوزيلندا في وقت لاحق مع الفلبين باحثة عن فوزها الثاني، لتكون مباراتها الأخيرة مع الصين تايبيه قمة نارية على الصدارة وبطاقة التأهل المباشرة إلى ربع النهائي.

وسجل لين تينج-شيين 16 من نقاطه الـ22 في الربع الثالث، وأضاف محمد البشير غادياغا 13 نقطة منها 3 ثلاثيات من 3 محاولات.

عانى العراق الذي يقوده الصربي فيسيلين ماتيتش لإيجاد إيقاعه مطلع المباراة ولم يسجل سوى محاولة واحدة من أصل 10.

لكن أسود الرافدين قاتلوا وقلصوا الفارق إلى 13-18 بعد رميات حرة من الأمريكي المجنس ديماريو مايفيلد.

في الربع الثاني سجل عبدالله حيدر خمس نقاط سريعة من أصل 20 كان فيها الأفضل لفريقه وقلص الفارق إلى 18-21.

لكن الصين تايبيه استفادت من فقدان العراق عدة كرات وسقوطه في فخ الأخطاء، فتقدمت 39-28.

وسيطر لين بمفرده على الربع الثالث من خلال الهجمات المرتدة والرميات العميقة، فسجل 13 نقطة سريعة رافعا الفارق إلى 20 نقطة.

ومنحت ثلاثيته الثالثة في هذا الربع الصين تايبيه تقدما مريحا 63-41، ثم 71-45، قبل أن يعطي مدربه الفرصة للاعبين الاحتياطيين بعد وصول الفارق إلى 34 نقطة في نهاية المباراة.