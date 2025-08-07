أكبر حريق غابات في فرنسا منذ عقود يواصل انتشاره ويخلّف دمارا واسعا

يواصل أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عقود انتشاره اليوم الخميس، وإن بوتيرة أبطأ، بعدما التهم أكثر من 160 كيلومترًا مربعًا من الأراضي جنوبي البلاد، وأسفر عن مقتل شخص واحد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

الحريق، الذي اندلع مساء الثلاثاء الماضي في منطقة كوربيريه الجبلية، لا يزال خارج السيطرة، على الرغم من مشاركة أكثر من 2100 رجل إطفاء وعدة طائرات مخصصة لإخماد الحرائق.

وساهمت أسابيع من الطقس الحار والجاف في تسارع انتشار الحريق، بينما ساعد الانخفاض النسبي في درجات الحرارة وهدوء الرياح خلال الساعات الماضية على تحسين الوضع جزئيًا.

ونقلت قناة "بي إف إم تي في" عن كريستيان بوجيه، محافظ المنطقة، قوله: "مكافحة الحريق لا تزال مستمرة، وما زلنا نواجه حريقًا لم يتم وضعه تحت السيطرة بعد".

وأضاف محافظ إقليم أود أن الحريق امتد إلى 15 منطقة في كوربيريه، محدثًا دمارًا كبيرًا، إذ تضررت 36 منزلًا على الأقل، بعضها دُمّر بالكامل، بينما لا يزال تقييم الأضرار مستمرًا.

ووفق السلطات المحلية، توفي شخص داخل منزله نتيجة الحريق، وأُصيب 13 آخرون، بينهم 11 من رجال الإطفاء، فيما جرى الإبلاغ عن فقدان ثلاثة أشخاص حتى الآن.