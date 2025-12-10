الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أوستابوفسكي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا ومواصلة تقدم قواتها على كافة المحاور.





وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



منظومات الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة و13 صاروخا من طراز "هيمارس" و280 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة.

وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكبدتها 40 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت مواقعها في منطقة دميتروف بجمهورية دونيتسك، وكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 445 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قوات "الغرب" واصلت تحييد المجموعة المحاصرة من القوات الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر أوسك، وكبدتها أكثر من 220 جنديا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

قوات "الجنوب" سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية، وكبدت العدو 135 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قوات "الشرق" ألحقت هزائم بالقوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وكبدتها أكثر من 210 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قوات "الشمال" كبدت العدو 145 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

استمرار ضرب مواقع الصناعة العسكرية والطاقة والبنى التحتية التي تخدم القوات الأوكرانية.