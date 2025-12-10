وزير خارجية فنزويلا: واشنطن شنت علينا حربا نفسية غير مسبوقة

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل أن بلاده تتعرض لـ"حرب نفسية غير مسبوقة" من جانب الولايات المتحدة.



وقال خيل أثناء افتتاح جمعية الشعوب من أجل السلام وسيادة أمريكا، يوم الثلاثاء، إن هناك "حربا نفسية" ضد فنزويلا، وربطها بـ"عدم نجاح" العقوبات الأمريكية التي أيدها الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "هذه هي أول حالة منذ نحو 200 سنة لمثل هذه التهديدات، عندما تستخدم القوة الاقتصادية والعسكرية والإعلامية لخوض حرب نفسية غير مسبوقة".



ودان الوزير "المحاولات الإمبريالية الأمريكية لإنعاش مبدأ مونرو لغرض فرض السيطرة الأمريكية على القارة".

وأضاف أن سياسة الولايات المتحدة "تمثل خطرا مباشرا ليس فقط على فنزويلا بل وعلى أمريكا اللاتينية بأسرها والشعوب ذات السيادة في العالم".

وقدم خيل الشكر للدول التي أبدت تضامنا مع فنزويلا، مشيرا إلى أنه "رغم التهديدات الأمريكية لا يزال الشعب الفنزويلي يعيش بسلام".