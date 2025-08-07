أعلنت هيئة الصليب الأحمر الكينية، اليوم الخميس، عن تحطم مروحية تقل عددًا غير معروف من الأشخاص، في منطقة سكنية على أطراف العاصمة نيروبي.

وأوضحت الهيئة أن فرق الإنقاذ تتوجه حاليًا إلى موقع الحادث في مقاطعة كيامبو، التي تقع على حدود العاصمة، وسط ترقب لصدور معلومات رسمية عن عدد الضحايا أو المصابين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ستار" الكينية أن الحادث استدعى "استجابة سريعة من السلطات"، حيث هرعت قوات من الجيش والشرطة إلى مكان التحطم وقامت بتأمين المنطقة.

حتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية أي تفاصيل إضافية بشأن الحادث أو حال الطاقم والركاب.





