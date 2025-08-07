احتجاز أول مجموعة من المهاجرين أثناء عبورهم بحر المانش وفقا لاتفاق بين بريطانيا وفرنسا

احتجز مهاجرون وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور بحر المانش، وفقا لاتفاق "واحد مقابل واحد" الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن أول مجموعة تم احتجازها كانت لأشخاص وصلوا في دوفير أمس الأربعاء، وهو أول يوم يدخل فيه الاتفاق حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الداخلية، إن عمليات الاحتجاز بدأت للذين وصلوا مساء أمس الأربعاء، وسوف يتم احتجازهم في مراكز إبعاد لحين إعادتهم إلى فرنسا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر: "أمس، ووفقا لبنود هذه المعاهدة الجديدة الرائدة، تم احتجاز أول مجموعة من الأشخاص الذين يعبرون بحر المانش عقب وصولهم ويسترن جيت فويل، وسوف يستمر احتجازهم لحين إعادتهم إلى فرنسا".

وأضافت: "هذا يرسل رسالة إلى كل مهاجر يفكر حاليا في دفع أموال لعصابات الجريمة المنظمة للذهاب إلى المملكة المتحدة بأنه سوف يخاطر بحياته ويهدر أمواله إذا استقل قاربا صغيرا".