مجلس الوزراء السويسري يعقد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الرسوم الأمريكية

من المقرر أن تعقد حكومة سويسرا، اجتماعا طارئا اليوم الخميس؛ لبحث تداعيات الإخفاق في خفض الرسوم الأمريكية، التي تعد الأعلى المفروضة على أي دولة متقدمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن متحدث القول عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، إن الرئيسة كارين كيلر سوتر و6 أفراد من مجلس الوزراء سوف يلتقون في اجتماع استثنائي، وبعد ذلك سيطلعون المواطنين على نتائج الاجتماع.

ويشار إلى أن نسبة الرسوم الأمريكية المفروضة على الصادرات السويسرية والتي تبلغ 39% تعد الأكبر المفروضة على الدول المتقدمة.

وكانت الرئيسة السويسرية، قد توجهت إلى العاصمة الأمريكية أمس الأول الثلاثاء، في محاولة أخيرة لمنع نظيرها الأمريكي من فرض أعلى تعريفة جمركية بين الدول المتقدمة على سويسرا.