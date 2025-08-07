إسكتلندا تلوّح بمقاطعة إسرائيل ردا على جرائم الإبادة في غزة

تدرس الحكومة الاسكتلندية فرض مقاطعة رسمية لـإسرائيل، داعية لسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها على خلفية الإبادة في غزة.

وكشفت صحيفة "ذا ناشيونال" ان "روس غرير"، الزعيم المشارك لحزب الخضر الاسكتلندي، الوزير الأول، طالب بتبني مبادئ حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات من "إسرائيل"، وفرض العقوبات (BDS) عليها، والتي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي على غرار مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية، إن الوزراء سوف ينظرون في الاقتراح، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إصدار توجيهات رسمية للشركات، تحثها على إنهاء التجارة مع "إسرائيل"، كما حدث مع روسيا عام 2022.

وفي رسالته إلى جون سويني، رحّب غرير باعتراف رئيس الوزراء الإسكتلندي بأن "هناك إبادة جماعية في فلسطين"، لكنه أوضح أنه يختلف مع التصريح القائل إنه "يحاول فعل كل ما بوسعه لضمان ممارسة الضغط" على "إسرائيل".

وقبل أن يعرض مجموعة من الإجراءات لتنفيذ مطالب حملات المقاطعة (BDS)، قال غرير: "كما يعلم كلانا، وكما ناقشنا سابقاً، هناك المزيد مما يمكن للحكومة الإسكتلندية القيام به لممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

ودعا الحكومة الإسكتلندية إلى إلغاء جزء من قانون الحكم المحلي لعام 1988، للسماح للمجالس المحلية بمنع الشركات التي تشارك في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية من الفوز بالعقود، واقترح تحقيق ذلك من خلال تعديل على مشروع قانون بناء الثروة المجتمعية.

كذلك، اقترح إصدار توجيهات للشّركات توصي بوقف التجارة مع "إسرائيل"، وضرورة أن توقف الحكومة الإسكتلندية تمويل شركات الأسلحة التي زودت "إسرائيل" بالسلاح خلال الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى "جميع الشركات الأخرى المتورطة بشكل مباشر في الاحتلال".