كشف تقرير إعلامي أن شركة مايكروسوفت الأمريكية، طورت نسخة مخصصة من منصتها السحابية "Azure" لتمكين الجيش الإسرائيلي من تخزين ملايين الساعات من التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي يجريها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

التقرير أعده موقع "+972" ومقره تل أبيب بالتعاون مع موقع "لوكال كول" وصحيفة "الجارديان"، وأظهر أن سجلات المكالمات الهاتفية المخزنة على منصة مايكروسوفت من قبل وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "8200" استخدمت كمعلومات استخباراتية لشن هجمات جوية وبرية قاتلة.

ويستند التقرير، الذي نشر الأربعاء، إلى وثائق مايكروسوفت التي تسربت إلى صحيفة الجارديان ومقابلات مع 11 موظفا في الشركة نفسها ومصادر استخباراتية إسرائيلية.

تكنولوجيا مايكروسوفت في خدمة آلة القتل الإسرائيلية

وزعمت شركة مايكروسوفت في بيان أنها لم تجد "أي دليل" على أن تكنولوجيتها تستخدم لإيذاء الفلسطينيين في غزة، في حين أورد التقرير شهادة متحدث باسم الشركة قال إنه لم يكن على علم بأن منتجات الشركة تستخدم لمراقبة المدنيين.

وكذلك قالت 3 مصادر استخباراتية إسرائيلية إن بيانات الاستخبارات السحابية لوحدة "8200" استُخدمت في التخطيط لغارات جوية قاتلة في غزة على مدى العامين الماضيين، وأن ذلك مهّد الطريق للاعتقالات والهجمات في الضفة الغربية.

التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية بدأ في 2021

وأظهر التقرير أن قائد وحدة "8200" العميد يوسي سارئيل، لجأ إلى شركة مايكروسوفت عندما كان على رأس عمله، بسبب عدم قدرة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على تخزين كافة مكالمات ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين على خوادم تابعة للجيش.

وذكر التقرير أن سارئيل والرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية ساتيا ناديلا التقيا في مقر مايكروسوفت عام 2021.

وبحسب ما ورد تعهد ناديلا بتوفير الموارد لدعم الشراك، التي وصفها بأنها "حاسمة" بالنسبة لمايكروسوفت.

وعقب هذا اللقاء بدأ فريق من مهندسي مايكروسوفت العمل مع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لإنشاء نموذج يسمح للوحدة "8200" باستخدام خدمة التخزين الافتراضي التي تقدمها الشركة.

تخزين "مليون مكالمة في الساعة"

وبحسب مصدر استخباراتي إسرائيلي، فإن بعض موظفي مايكروسوفت المعنيين كانوا أعضاء سابقين في الوحدة "8200"، وهو ما جعل التعاون "أسهل بكثير".

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن القوة العالية للتخزين والحوسبة التي تمتلكها شركة مايكروسوفت مكنت وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من تخزين "مليون مكالمة في الساعة".

وأظهرت وثائق مسربة من شركة مايكروسوفت، أنه حتى يوليو 2025، تم تخزين 11500 تيرابايت من بيانات الجيش الإسرائيلي، معظمها على خوادم مايكروسوفت في هولندا وبعضها في أيرلندا وإسرائيل.

وأشارت الوثائق أن الكمية المخزنة تعادل نحو 200 مليون ساعة من تسجيلات المكالمات الهاتفية الخاصة بالفلسطينيين.

وكشف التقرير أن وحدات عديدة داخل الجيش اشترت خدمات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.