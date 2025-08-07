الرئيس السوري يبحث مع وزير الخارجية التركي في دمشق التطورات الإقليمية والعالمية

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي وصل الى دمشق ظهر اليوم الخميس، التطورات الإقليمية والعالمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك حسبما أفاد بيان للرئاسة السورية على صفحتها على مواقع التواصل.

ويرى مراقبون في دمشق أن زيارة الوزير التركي المفاجئة الى دمشق تأتي نظراً للتطورات التي تشهدها الساحة السورية وأبرزها التهديدات والاعتداءات التي نفذتها إسرائيل من قصف محيط القصر الرئاسي السوري ومبنى وزارة الدفاع واستهداف القوات الحكومية السورية في محافظة السويداء.

وإضافة إلى ذلك ملف قوات سوريا الديمقراطية / قسد / بعد تعنتها وانقلابها على الاتفاق الذي وقع بين الرئيس الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي في العاشر من شهر مارس الماضي من اندماج قوات قسد في الجيش السوري ودخول كافة الدوائر الحكومية السورية في مناطق شمال شرق سوريا.