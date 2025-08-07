الأونروا: لا يمكن لـ4 نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات في غزة أن تحل محل استجابة إنسانية منسقة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الأمم المتحدة وشركاءها دعموا - قبل الحصار والمجاعة - مليوني شخص في جميع أنحاء قطاع غزة، من خلال توزيع المساعدات المجتمعية.

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، على أنه «لا يمكن لـ4 نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات في غزة أن تحل محل استجابة إنسانية منسقة».

ودعت إلى السماح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا وشركاؤها، للقيام بعملهم الإنساني في غزة.

وتزداد حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، وتتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 100 شهيد و603 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 61 ألفًا و528 شهيدًا، و152 ألفًا و45 إصابة.

ونوهت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، بلغت 9752 شهيدًا و40 ألفًا و4 إصابات.