أكد عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك أن تجديد عقده مع الأبيض يضيف له، معربًا عن سعادته بالاستمرار مع الفريق وإنهاء مسيرته في نادي الزمالك.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات رسمية: "التواجد في الزمالك إضافه له ولأي لاعب، وإنهاء مسيرتي مع الفريق أمر مميز بالنسبة لي".

وأضاف: "أمور تجديد عقدي مع جون إدوارد المدير الرياضي كانت بسيطة، والرؤية التي يسير عليها نادي الزمالك أمر مبشر، وأتمنى أن يكون الفريق يد واحدة، ونتكاتف لمصلحة النادي كي يكون الفريق على الطريق الصحيح".

وأتم عبد الله السعيد تصريحاته قائلًا: "طموحات الزمالك كبيرة، والموضوع ليس صعبًا، ولكنه يحتاج إلى العمل بجدية وتضحية، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية".