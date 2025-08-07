رويترز: عدد شاحنات المساعدة إلى غزة لا يزال دون المتفق عليه مع إسرائيل

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وثيقة أوروبية قولها إن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا يزال دون ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل.

وأضافت "رويترز" أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة أقل بـ4 مرات مما تطالب به دول الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال خبراء بالأمم المتحدة إن على إسرائيل إعادة النظام الإنساني التابع للأمم المتحدة لمنع المجاعة في غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف الخبراء، أنه على إسرائيل إعادة وصول المنظمات الإنسانية المحايدة غير المقيد إلى قطاع غزة، مؤكدين أن على كل الدول التصرف بحزم لمنع تدمير إسرائيل شروط الحياة في غزة ولوقف حربها على الإنسانية.

وأشاروا إلى أن على كل الدول أن تبذل ما في وسعها لإعادة النظام الإنساني التابع للأمم المتحدة في غزة.