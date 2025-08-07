موقع واللا العبري: احتلال كامل غزة قد يستغرق سنوات ويشكل خطرا على حياة المختطفين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقل موقع "واللا" العبري عن مسئولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن احتلال كامل قطاع غزة قد يستغرق سنوات، ويشكل خطرا على حياة المخطتفين.

وأوضح "واللا" ان احتلال غزة يستدعي تجنيد عدد كبير من القوات، والجيش لا يريد السيطرة على السكان.

وتتضمن الخطة المركزية لرئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، خمس نقاط رئيسية، هي:

1 - حصار كامل – تطويق مدينة غزة والمخيمات المركزية لقطع المنطقة وعزل القتال.

2 - إطلاق نار كثيف - استخدام قوة نيران كبيرة وتجهيز المنطقة للدخول سيرًا على الأقدام.

3 - عمليات دخول مُدروسة - عمليات دخول مُستهدفة ومُراقبة على مدار الوقت، مع تقليل الخطر على حياة الاسرى وتقليل الأضرار التي تلحق بالجنود.

4 - تؤكد الخطة على الاستغلال الأمثل لبنية الجيش، بالنظر إلى الاستنزاف في صفوف الجنود والتحديات في قدرة الأدوات.

5 - محاولة تجنب الفخاخ - الحذر الشديد من التورط في عمليات عميقة في قلب مدينة غزة التي تعتبر مفخخة ومحملة بالعبوات الناسفة، مع منع أي ضرر محتمل للأسرى.