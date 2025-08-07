إندونيسيا تجهز منشأة طبية لاستقبال ألفي جريح من غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم إندونيسيا تقديم العلاج لـ2000 فلسطيني مصاب في الهجمات الإسرائيلية على غزة، في منشأة طبية سيتم تجهيزها بجزيرة جالانج، التابعة لأرخبيل رياو.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية حسن نصيبي، الخميس، بحسب صحيفة جاكرتا غلوب.

وأوضح أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أمر بتقديم مساعدات طبية لنحو ألفين من فلسطينيي غزة، من المخطط استقدامهم مع أسرهم.

وأضاف أن إندونيسيا تخطط لإنشاء مركز علاج في جزيرة جالانج، وأن المستشفى والمرافق الطبية الموجودة حاليا هناك ستُسهّل عمليات العلاج.

وأشار حسن إلى أن المصابين سيعودون إلى غزة بعد تلقيهم العلاج وامتثالهم للشفاء.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.