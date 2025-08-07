بوتين: لقائي مع زيلينسكي ممكن ولكن بشروط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن من الممكن عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء حرب موسكو .

ورغم ذلك، أكد بوتين أن شروط مثل هذه المفاوضات يجب أن تكون مناسبة، وأن الضرورات الأساسية لذلك لا تزال بعيدة عن التحقيق .

جاء ذلك خلال تصريحات لبوتين في الكرملين على هامش لقائه بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

كما أكد بوتين بشكل علني لأول مرة اعتزامه لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الإمارات قد تكون مكانا مناسباً لعقد مثل تلك القمة.

وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف في وقت سابق ، إن موسكو وواشنطن اتفقتا بالفعل على مكان اللقاء ، لكنه أوضح أنه سيتم الإعلان عنه رسمياً في وقت لاحق.

وأضاف بوتين: " إن لدى روسيا عدة أصدقاء مستعدين لاستضافة مثل هذا اللقاء".

كان بوتين قد أعلن مرارا عن شروط لإنهاء الحرب تشمل اعتراف كييف بسيادة روسيا على المناطق التي استولت عليها شرقي أوكرانيا خلال الحرب وهى دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 ، ولكن أوكرانيا ترفض ذلك.