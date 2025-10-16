مباحثات بين روسيا و المغرب بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- بوريطة ولافروف يوقعان مذكرة تفاهم حول إحداث لجنة عمل روسية مغربية بين وزارتي الخارجية بالبلدين



أجرى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، اليوم الخميس، بموسكو، مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حول مجالات التعاون بين البلدين، والوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن هذا اللقاء يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي وقعها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في مارس عام 2016، حيث أشاد الوزيران بالزخم القوي الذي أضفاه عليها قائدا البلدين، خاصة فيما يتعلق بتعزيز هذه الشراكة التي بلغت ذروتها.

وعبر الوزيران عن ارتياحهما للمستوى الجيد لمباحثاتهما ولدينامية الحوار والتعاون التي تميز العلاقات بين المغرب وروسيا.

وجدد الوزيران التأكيد على إرادتهما المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى، بما يستجيب لقدرات البلدان.

وناقشت المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية، من خلال الاستغلال الكامل لمؤهلات البلدين واستثمار الصداقة التاريخية والتعاون المثمر في هذا الشأن.

ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن إحداث لجنة عمل روسية مغربية بين وزارتي الشئون الخارجية بالبلدين، حيث ستتولى هذه الهيئة حصر حصيلة الشراكة وصياغة مقترحات لتحديد محاور جديدة للتعاون ذات قيمة مضافة، من أجل تعميق العلاقات الثنائية واستشراف مستقبلها.

كما اتفق الوزيران على إرساء حوار سياسي منتظم وضمان تتبع مشترك للاتفاقيات المبرمة، وذلك بهدف إعطاء زخم جديد للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا.

واستعرض الوزيران القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في شمال إفريقيا، ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.

كما يترأس بوريطة مع نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، وذلك خلال زيارته لموسكو.