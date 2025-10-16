برنامج موئل الأمم المتحدة تستعد لإطلاق فعاليات جديدة لدعم المدن المصرية لمواجهة القضايا المناخية

قال أحمد رزق ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة "الهابيتات" في مصر، إنه جاري العمل على إطلاق عدة فعاليات معنية ببناء القدرات ودعم المدن المصرية على المرونة والتعامل مع الأزمات والمخاطر والقضايا المناخية والتنوع البيولوجي وذلك بالتعاون مع مكتب البرنامج الأممي في برشلونة وشركاء العمل الانمائي بإسبانيا.

وجاء ذلك على خلفية مشاركة مثمرة من الوفد المصري وفريق عمل مكتب "الهابيتات" مصر في الحوار الإقليمي حول التحديات الحضرية والقدرة على الصمود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال رزق إن البرنامج شارك بشكل فعال في المشاورات الإقليمية حول التحديات والمخاطر الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جمعت المشاورات أكثر من 40 مشاركًا من قادة المدن وممثلين عن 9 دول و12 مدينة، إلى جانب مدينة برشلونة بهدف أن تكون عملية تشاركية قائمة على النتائج، حيث تعمل المدن والشركاء والهابيتات معًا لتحديد التحديات، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ووضع أولويات مشتركة، كما تسعى إلى تعزيز أجندة القدرة الحضرية على الصمود بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للهابيتات للفترة 2026–2029.

وأشار ممثل الهابيتات مصر إلى أنه على مستوى المدن المصرية، كانت مدينة قنا ضمن المدن المشاركة والتي ساهمت في تبادل الرؤى حول المخاطر الحضرية، وتخطيط القدرة على الصمود والحوكمة التشاركية وتقديم الخدمات مما يعكس الدور المتنامي للمدن المصرية في صياغة أولويات القدرة الحضرية على الصمود على المستوى الإقليمي