أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 22 مسجدًا غدًا الجمعة، في 9 محافظات، منها إحلال وتجديد 15 مسجدًا، وصيانة وتطوير 7 مساجد.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة وصل إجمالي عدد المساجد المفتتحة، منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٤٤) مسجدًا من بينها (١٨٧) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٥٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا.



وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٧٣٣) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٩٣٠ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة السويس:

تم إحلال وتجديد مسجد علي محمود بمنطقة جنيفة – حي الجناين.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد آل حميد بنجع الشيخ حماد بقرية الصفيحة - مركز طهطا؛ ومسجد الشيخ علي العربي بقرية الشيخ يوسف – مركز المراغة؛ ومسجد السلام بدائرة إسماعيل شيرين – مركز دار السلام.

وتم صيانة وتطوير مسجد العمارين بقرية الحرجة بالقرعان – مركز البلينا.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد آل قاسم بقرية القمانة – مركز نجع حمادي؛ ومسجد نجع ضاحي بقرية الشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي؛ ومسجد السلام بنجع الحمرة بقرية الكلاحين – مركز قفط.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد آل طه بقرية الصليبة – مركز سمالوط؛ ومسجد الطرايدة بقرية نجع الطرايدة – مركز ملوي؛ ومسجد عمر بن الخطاب بقرية أبو يعقوب – مركز المنيا؛ ومسجد أبو بكر الصديق بقرية البرجاية – مركز المنيا.

وتم صيانة وتطوير مسجد الصابرين بقرية الشيخ مسعود – مركز العدوة؛ ومسجد الشرقي بقرية العقالية – مركز العدوة.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الجيزاوية – مركز مشتول السوق.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد آل عاشور بقرية مسرع – مركز أسيوط.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد حمد بعزبة أبو حمد بقرية كفر ترك – مركز العياط.

وتم صيانة وتطوير مسجد الهدى بقرية الزبو - الواحات البحرية؛ ومسجد الأصغرين بقرية منديشة – الواحات البحرية.

وفي محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية خريت – مركز نصر النوبة.

وتم صيانة وتطوير مسجد عمرو بن العاص بقرية عمرو بن العاص بوادي الصعايدة بالكلح غرب الوادي – مركز إدفو.



وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية الرزيقات قبلي – مركز أرمنت.

وأكدت الوزارة التزامها بتطوير بيوت الله وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.