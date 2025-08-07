برلين: ميرتس وزيلينسكي يشيدان بجهود ترامب الرامية لإنهاء الحرب مع روسيا

أعلنت الحكومة الألمانية، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشادا بجهود الوساطة التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاءت هذه التصريحات للمتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، اليوم الخميس عقب مكالمة هاتفية بين ميرتس وزيلينسكي، إذ ذكر كورنيليوس، أن الجانبين تبادلا الآراء حول التطورات الراهنة في أعقاب لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كورنيليوس، إن ميرتس وزيلينسكي متفقان على أنه يتعين على روسيا إنهاء "حربها العدوانية المخالفة للقانون الدولي".

وتابع أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق مع شركاء أوروبيين والولايات المتحدة.

وعقب المكالمة، كتب زيلينسكي، على منصة "إكس"، أن المعايير التي سيتم بها إنهاء هذه الحرب ستشكل المشهد الأمني لأوروبا على مدار عقود قادمة.

وأضاف أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من أوروبا، ورأى أنه لهذا السبب يجب أن يتم إشراك أوروبا في محادثات إنهاء الحرب.

يُذْكَر أن ترامب يعتزم عقد لقاء مع نظيره الروسي أولاً، على أن يتم توسيع اللقاء ليصبح ثلاثيًا بمشاركة زيلينسكي، غير أن الكرملين لا يزال متحفظًا بشأن عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي.

وصرح زيلينسكي، في كييف بقوله إن "أوكرانيا لا تخشى اللقاء، وتنتظر من روسيا نفس الموقف الشجاع"، مضيفًا: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وكان ميرتس وعدد من رؤساء الحكومات الأوروبية، أجروا مكالمة هاتفية مع ترامب مساء أمس الأربعاء.

وأكد الكرملين في موسكو، في وقت لاحق، التوصل إلى اتفاق بشأن عقد لقاء مرتقب بين بوتين وترامب، والتقى ويتكوف، بوتين في العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق.