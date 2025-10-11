 ترامب: أمريكا ستفرض رسوما إضافية 100% على الصين - بوابة الشروق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 12:11 ص | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 12:11 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما إضافية 100 بالمئة على الواردات الصينية.

وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال: «اعتبارا من أول نوفمبر 2025 أو قبل ذلك، اعتمادا على أي إجراءات أو تغييرات أخرى تتخذها الصين، ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية 100 بالمئة على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها في الوقت الراهن».

وأوضح أن الولايات المتحدة ستفرض أيضًا قيودا على تصدير جميع البرمجيات المهمة المصنوعة في الولايات المتحدة اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

وسبق أن صرح ترامب، بأنه "لا يبدو أن هناك مبررا" للقاء الزعيم الصيني شي جين بينج خلال زيارته المرتقبة إلى كوريا الجنوبية، ملوحًا بفرض رسوم جمركية إضافية بعد أن فرضت الصين قيودا على صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعة الأمريكية.

وأشار إلى أنه يدرس زيادة هائلة في ضرائب الاستيراد على المنتجات الصينية، ردًا على الخطوات التي اتخذها شي جين بينج.

واعتبر أن ذلك قد يشكل إما موقفا تفاوضيا للولايات المتحدة، وإما خطوة انتقامية جديدة قد تثير مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد العالمي.

 

