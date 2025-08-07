وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالقاهرة بتكلفة 38 مليون جنيه

- عوض: 90% نسبة الإنجاز في تنفيذ التطوير.. ودفع وتيرة طلاء ورفع كفاءة واجهات العمارات

- بدء تركيب لافتات المحلات بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري لتناسب الهوية البصرية للمنطقة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة 3 شوارع هي العسيلي والجوهري، ويوسف نجيب، بعد نقل الباعة الجائلين منها لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المباني بها، وستبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي ٣٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

وخلال جولة وزيرة التنمية المحلية، استمعت إلى شرح تفصيلي من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وعدد من قيادات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والشركة المنفذة، حول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، حيث تم الإشارة إلى الانتهاء الكامل من كافة أعمال المرافق والبنية التحتية ورفع كفاءة وإحلال شبكات المرافق التي يتم تنفيذها بالمنطقة المستهدفة، وذلك بنسبة 100%، وجارٍ الانتهاء الكامل من أعمال طلاء ورفع كفاءة واجهات عدد من العمارات ذات الطراز والطابع المعماري المتميز المطلة على شوارع العسيلي والجوهري وامتداده، ويوسف نجيب، من بينها عمارة (تيرينج) وعمارة (بريموس) لاستعادة رونقها مرة أخرى.

وأشارت عوض إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة وصلت حوالي 90%، وأشادت وزيرة التنمية المحلية بأعمال التنسيق الحضاري والجمالي التي تمت في عمارات الطراز المعماري بالمنطقة.

وشددت على ضرورة عدم السماح بأي تشوهات بصرية على واجهات العمارات التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها، ورفع أي أسلاك على واجهاتها للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لها بعد أعمال التطوير، مشيرة إلى أهمية إزالة أي إشغالات في المنطقة، وعدم السماح بأي عشوائية بعد الانتهاء من التطوير، ومنع أي إشغالات أو خروج لأصحاب المحلات عن المناطق المسموح بها.

وأكدت على أهمية دفع وتيرة الأعمال الجارية للانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقاً للجدول الزمني، مراعاة للظروف الاجتماعية للباعة وأصحاب المحلات المتواجدين في الشوارع المستهدفة في التطوير، مشددة على أهمية استمرار المتابعة مع جهاز التنسيق الحضاري مع الشركة المنفذة للانتهاء من رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى، والتي تتميز بطراز معماري وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.