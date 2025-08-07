 عرض حب من طرف حامد ينطلق على مسرح السامر الأحد المقبل - بوابة الشروق
الخميس 7 أغسطس 2025 2:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

عرض حب من طرف حامد ينطلق على مسرح السامر الأحد المقبل

محمود عماد
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 2:33 م | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 2:33 م

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، أولى ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد"، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على مسرح السامر بالعجوزة، ولمدة أسبوعين.

العرض تأليف محمد جمال وإخراج سهى العزبي، وبطولة: ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبد العزيز، أميرة عبد الرحمن، علي شندي، وأدهم صفوت.

قصة العرض مستوحاة من المسرحية الكوميدية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي"بيير دي ماريفو، وتدور الأحداث في إطار غنائي استعراضي، قائم على تبادل الأدوار بين الشخصيات، ما يحدث مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.

ينفذ العرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإنتاج فرقة السامر المسرحية، ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، استعراضات رضا كامبا، ماكياج رانيا صابر، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ محمود بغدادي، مساعدو الإخراج محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، إسلام جامبو، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك