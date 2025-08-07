 تقرير: جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحتاج إلى 6 أشهر للسيطرة على قطاع غزة بالكامل - بوابة الشروق
الخميس 7 أغسطس 2025 2:48 م القاهرة
تقرير: جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحتاج إلى 6 أشهر للسيطرة على قطاع غزة بالكامل

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 2:22 م | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 2:22 م

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، قبيل صدور قرار محتمل من مجلس وزراء الاحتلال المصغر، أن الأمر سيستغرق نحو ستة أشهر حتى يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بالكامل.

وأضافت التقارير، أن هذه مجرد تقديرات قبيل صدور قرار محتمل ومتوقع مساء اليوم الخميس.

ويتردد أن إسرائيل تسيطر في الوقت الحالي على نحو 75% من القطاع المحاصر الذي تم تدمير أنحاء شاسعة منه، والذي يعيش فيه ما يربو على مليوني نسمة.

ويتردد أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يؤيد السيطرة الكاملة على قطاع غزة، بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى حركة حماس.

