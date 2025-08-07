صحة غزة: 100 شهيد و603 إصابات جراء عدوان الاحتلال منذ أمس

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 100 شهيد و603 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 61 ألفًا و528 شهيدًا، و152 ألفًا و45 إصابة.

ونوهت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، بلغت 9752 شهيدًا و40 ألفًا و4 إصابات.

وذكرت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا المساعدات بلغ 51 شهيدًا و230 إصابة.

وأعلنت ارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1706 شهداء، وأكثر من 12 ألفًا و30 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.