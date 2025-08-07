رئيس الإمارات يبدأ زيارة إلى موسكو يلتقي خلالها بوتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، زيارة إلى موسكو يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن طائرات عسكرية روسية رافقت طائرة آل نهيان لدى دخولها أجواء روسيا "ترحيبا وتحية".

وجرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو.

ويرافق آل نهيان في الزيارة (غير معلنة المدة) وفد كبير يضم وزراء ومستشارين، وفق الوكالة.

وكان في استقباله على سلم الطائرة مسئولون روس بينهم نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، وفق وكالة "سبوتنك" الروسية.

والأربعاء، قالت المكتب الصحفي للكرملين إن الرئيس بوتين سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي الخميس.

وبصفته رئيسا لبلاده، بحسب الوكالة، سبق أن زار آل نهيان روسيا أربع مرات في أكتوبر 2022 ويونيو 2023، ومرتين في أكتوبر 2024.