لأول مرة في تاريخه.. العراق ينتج 28 ألف ‏ميجاوات من الكهرباء

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 1:53 م

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الخميس، تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في إنتاج الطاقة بلغت 28 ألف ‏ميجاوات، لأول مرة في تاريخ العراق.‏

وقال فاضل، في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء على صفحته بموقعه فيسبوك اليوم: "رغم التحديات، وصلنا إلى ذروة الإنتاج، بفضل خطة محكمة شملت عقود صيانة طويلة ‏الأمد، وتحديث المحطات، ونصب منظومات تبريد متطورة والاستفادة جزئياً من الوقود المستورد".

وكشف عن اتفاقات مع شركة جنرال إلكترك لإنشاء محطات كهربائية بطاقة 24 ألف ميجاوات ‏ومع شركة سيمنس بطاقة 14 ألف ميجاواط، لافتا إلى التوقيع قريبا على اتفاق مع شركة شنغهاي بطاقة 10 آلاف ‏ميجاوات بهدف سد النقص في الطلب المتزايد على الطاقة.

وتسعى الحكومة العراقية، إلى تهيئة كل السبل من أجل تجاوز أزمة الكهرباء المتكررة في فصل الصيف والعمل على تأمين انسيابية للتيار الكهربائي، بالتزامن مع ايقاف إيران تزويد وقود الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

