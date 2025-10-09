النائب محمد البدري: اتفاق شرم الشيخ تتويج لدبلوماسية مصرية حكيمة أعادت الأمل للمنطقة

محمد البدري: مصر تثبت أنها قلب العروبة ومحور الاستقرار في الشرق الأوسط



أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وأمين حزب الجبهة الوطنية في المنيا، أن نجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بمشاركة قطر، يعكس المكانة الاستثنائية التي باتت تتمتع بها الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجل السلام الأول بالمنطقة، وقدرتها على إدارة أخطر الملفات الإقليمية بمنهجية متوازنة ومسؤولية تاريخية.

وأوضح البدري في بيان له اليوم، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ ليس مجرد خطوة سياسية، بل هو تحول استراتيجي في مسار الصراع بالمنطقة، إذ أعاد التأكيد على أن القاهرة هي العاصمة العربية الوحيدة القادرة على جمع الأطراف المتناقضة على طاولة واحدة والوصول إلى حلول واقعية تحفظ الأرواح وتفتح الطريق أمام سلام مستدام.

وأشار إلى أن هذا النجاح جاء ثمرة تحركات دبلوماسية معقدة واتصالات رفيعة المستوى أجرتها مصر مع القوى الإقليمية والدولية، من واشنطن إلى الدوحة، ومن تل أبيب إلى العواصم الأوروبية، حتى تبلورت صيغة متوازنة تراعي البعد الإنساني والسياسي والأمني في آن واحد.

وشدد على أن مصر لم تتعامل مع الأزمة كوسيط محايد، بل باعتبارها ركيزة استقرار المنطقة وقلبها النابض بالعروبة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد تعريف مفهوم الوساطة الدبلوماسية، ليس باعتبارها صفقة مؤقتة، بل كرسالة إنسانية هدفها إنقاذ الشعوب وحماية الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن تفاق شرم الشيخ ليس نهاية أزمة، بل بداية لمسار جديد من العمل العربي المشترك، تقوده مصر بثقة ووعي وإصرار على أن السلام العادل هو السبيل الوحيد لإنهاء دوامة الصراعات وبناء شرق أوسط أكثر استقرارًا وإنسانية.