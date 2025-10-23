 نواف سلام: لبنان ملتزم بإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني قبل نهاية العام - بوابة الشروق
الخميس 23 أكتوبر 2025 2:58 م القاهرة
بيروت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 2:49 م | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 2:49 م

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ، اليوم الخميس ، أن "بلاده ملتزمة بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام كما ورد في خطة الجيش اللبناني".

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سلام قوله ، خلال استقباله رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الميكانيزم" الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد والوفد المرافق ، قوله "إن على إسرائيل أن تقوم بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها المستمرة"..

ووفق الوكالة ، استعرض الجنرال كليرفيلد ، خلال اللقاء تفعيل عمل اجتماعات لجنة "الميكانيزم" والتنسيق القائم مع الجانب اللبناني، مشيرا إلى "أن الاجتماعات أصبحت دورية وتهدف إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب".

