ترامب: سأتوجه لمصر لحضور التوقيع على اتفاق غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: "سأتوجه لمصر لحضور التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك مراسم توقيع في مصر على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة".

وأضاف ترامب: "تمكنا أمس من إنهاء الحرب في قطاع غزة وكانت عملية معقدة وسنسعى للإفراج عن الرهائن"، موضحا أن "الرهائن سيُطلق سراحهم يوم الإثنين أو الثلاثاء"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وتابع: "أنهينا الحرب في قطاع غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم." وقال ترامب: "سنشرف على إعادة إعمار قطاع غزة بمساعدة عدد من البلدان".

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إعلانه أن ترامب سيتوجّه إلى مصر الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هذا الخصوص، مشيرًا إلى تطلعه للاحتفال بتوقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لاستقبال الرئيس "ترامب" بمصر، ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، كلًا من ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدي الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن المبعوثين الأمريكيين وجها الشكر للرئيس السيسي وللأجهزة المصرية المعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق.