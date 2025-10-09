ماكرون: ترامب رسم مسارا طموحا للشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أهنئ الرئيس ترامب وأمير دولة قطر ورئيس وزرائها والرئيس التركي بإبرام الاتفاق بشأن غزة"، مضيفا: "نتمنى أن يوصلنا الاتفاق إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وأضاف ماكرون أن اجتماع باريس يتكامل مع المبادرة الأمريكية، وترامب رسم مسارا طموحا للشرق الأوسط، مؤكدا أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ترسيخ السلام في غزة، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وتابع: "نبحث في باريس إقامة حكم مؤقت لقطاع غزة بوجود فلسطيني دون حركة حماس"، مشيرا إلى أنه "يجب نزع سلاح حماس وهذه خطوة لا بد منها لإقامة سلام دائم".

وأضاف أنه "على جميع الأطراف احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، قائلا: "لا بد من نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة بالتعاون مع الأردن ومصر".

وفي وقت سابق، قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد مستعد لمناقشة كيفية مساهمته في خطة السلام بغزة، مضيفة قبيل مؤتمر عن غزة في باريس: "هذه أفضل فرصة لدينا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ووقعت إسرائيل وحركة حماس في وقت سابق اليوم اتفاقا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.