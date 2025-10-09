ترامب بعد اتفاق إنهاء حرب غزة: آن أوان النظر لـ روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المنتظر الإفراج عن المحتجزين لدى حماس يوم الإثنين المقبل أو الثلاثاء على أقصى تقدير؛ متقدمًا بالشكر لكل المسئولين والمشاركين الذي اعتبر انهم بذلوا جهدا ملحوظا وكبيرا لتنفيذ وقف إطلاق النار.

وأبدى تقديره للجهود المصرية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتعاون مع الوسطاء؛ مشيدًا في كلمته للصحفيين، بجهود مبعوثه في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأوضح أن الضربة التي وجهتها أمريكا لإيران كانت ضرورية لإنهاء حرب غزة.

وأشار إلى ضرورة التفكير بشأن حرب روسيا وأوكرانيا؛ خاصة مع زيادة عدد القتلى؛ معتبرًا أن هذه الحرب لم تكن لتندلع إذا كان يتولى الرئاسة.