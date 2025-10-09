الصين: مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

قال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن الصين تأمل في تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن لتخفيف الأزمة الإنسانية و التوترات في المنطقة.

جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، رداً على سؤال حول اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في غزة.

ودعت الصين إلى التمسك بمبدأ "حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين" و تطبيق "حل الدولتين".



كما أعربت الصين عن استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود حثيثة من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتوصلت إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير المحتجزين، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في غزة.