رئيس الإمارات: نتطلع لمضاعفة التبادل التجاري مع روسيا

أعرب رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، عن تطلع بلاده إلى مضاعفة التبادل التجاري مع روسيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الإماراتي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش زيارة بدأها اليوم لموسكو.

وقال رئيس الإمارات: "علاقتنا مع روسيا تطورت بشكل متسارع خاصة في السنوات الأخيرة"، وفق تلفزيون "روسيا اليوم".

ولفت إلى أن "هناك تبادلا تجاريا بين الإمارات وروسيا وصل في عام 2024 إلى 11.5 مليار دولار، وهناك أيضا تبادل تجاري بيننا وبين دول أوراسيا وصل إلى 30 مليار دولار".

وأضاف: "نتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مضاعفة هذا الرقم سواء بشكل العلاقة المباشرة بين الإمارات وروسيا، أو مع الدول الأوراسية".

وشدد ابن زايد على أن أبوظبي "تسعى دائما إلى مد وتقوية الجسور بين الإمارات وروسيا"، متمنيا نتائج "إيجابية" لزيارته إلى موسكو.

من جانبه، قال بوتين خلال اللقاء: "نولي أهمية خاصة لعلاقاتنا مع الإمارات العربية المتحدة، فهي دولة صديقة لنا".

وأضاف: "نحافظ على مستوى سياسي رفيع من الاتصالات، والعلاقات الاقتصادية تتطور، والاستثمارات المتبادلة في نمو مستمر"، بحسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق الخميس، بدأ رئيس الإمارات زيارة غير معلنة المدة إلى موسكو يلتقي خلالها نظيره الروسي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".