ألفينا: متحمس للعب مع الزمالك أكبر الأندية في إفريقيا

أعرب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك الجديد، سعادته بالانضمام للفريق، واصفًا الفريق بأنه أكبر الأندية في إفريقيا.

وكتب خوان ألفينا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «سعيد جدًا ومتحمس للغاية بانضمامي للزمالك وأن أكون جزءًا من أكبر الأندية في إفريقيا.. نحن الملوك .. نحن الزمالك».

وأعلن نادي الزمالك أمس، الأربعاء، التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادمًا من فريق أوليكساندريا الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع خوان ألفينا بيزيرا على عقود الانتقال لنادي الزمالك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب والنادي الأوكراني.

ويفتتح الزمالك مشواره في الموسم الجديد للدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة من مساء غدٍ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادماً من زد والفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.