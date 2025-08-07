التقاط صورة لسموتريتش قرب جدار مكتوب عليه الموت للعرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التُقطت الخميس صورة لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قرب جدار مكتوب عليه: "الموت للعرب".

وزار سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، مستوطنة سانور بالضفة الغربية المحتلة، والتي أُخليت قبل 20 عاما، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة: "وصل وزير المالية سموتريتش صباح الخميس إلى سانور شمال الضفة الغربية".

وأضافت أن الزيارة جاءت "بعد أشهر من قرار الكابينت (المجلس الوزاري المصغر للشئؤون الأمنية والسياسية) الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية كبلدة رسمية ضمن مجلس السامرة الإقليمي" الاستيطاني.

وفي المكان التُقطت صورة لسموتريتش، ونشرها مجلس السامرة الإقليمي، بجوار شعارات غرافيتي على جدار من بينها: "شعب إسرائيل يعود إلى سانور"، و"الموت للعرب"، وفق الصحيفة.

وأردفت أنه "لاحقا نشر المجلس صورة معدّلة من دون العبارات المكتوبة".