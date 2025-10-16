ليلى علوي: لم يجمعني أي فيلم سينمائي مع يسرا طوال مسيرتنا

عبرت الفنانة ليلى علوي، رئيس لجنة التحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، عن التزامها بمشاهدة جميع أفلام المهرجان، موضحة أن الأسس السينمائية المتعلقة بمتعة المشاهدة والإحساس بالفيلم تظل ثابتة؛ لكن ما يتغير التقنيات والأساليب الفنية الجديدة.



وقالت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إن الأهم أن تصل فكرة الفيلم ورسالته إلى قلب الجمهور، مشيرة إلى حرص مهرجان الجونة على الاختيار المميز للأفلام.

وعبرت عن حبها لدور الفنانة يسرا في فيلم «المولد» مع الزعيم عادل إمام، وذلك بمناسبة معرض «50 سنة يسرا» ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

وأكدت أن لكل عمل قدمته حالة فنية مميزة، منوهة أنه لم يجمعهما أي تعاون سينمائي من قبل مع الفنانة يسرا.

من جهتها، ثمنت يسرا مسيرة ليلى علوي، مؤكدة أنها «أعادت السينما النسائية بعد فترة طويلة».

وانطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.