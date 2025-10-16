عبرت الفنانة يسرا، عن امتنانها لمهرجان الجونة السينمائي، على إقامة «أول معرض في حياتها 50 سنة يسرا»، موجهة شكرا خاصا للجهات القائمة على هذا المجهود الذي وصفته بـ «الخيالي».

وكشفت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أنها لم يجمعها أي عمل سينمائي طوال مسيرتهما بالفنانة ليلى علوي.

ولفتت إلى أنها شاركتها بمسلسل «أنف وثلاث عيون» مع الفنانة هالة صدقي وكذلك الفنانة ماجدة الخطيب، والذي كان من بطولة كمال الشناوي وإخراج الراحل نور الدمرداش، مؤكدة أنه كان «يرعبها»؛ لكنه أخرج منهما أفضل ما لديهما.

وقالت إن إدارة المهرجان سألتها عما إذا كان اختيار «50 سنة يسرا» عنوانا لمعرضها يضايقها، مضيفة: «قلت لهم: يضايقني ليه؟ أنا فرحانة وفخورة بـ50 سنة من مشواري الفني».

وأضافت أن «الراعي والنساء» يعد من أحب أفلامها إلى قلبها، مؤكدة أنها تُحب أشياء كثيرة في أفلامها وليست مرتبطة بعمل واحد بعينه.

وحول عملها المرتقب في رمضان المقبل، قالت إنها تفتقد الجمهور والعمل، معلقة: «الناس والشغل وحشوني، وأنا خائفة جدًا».

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.