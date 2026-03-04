الأمريكية جوف: أرواح بريئة والتنس يدفعان ثمن الحرب مع إيران

عبرت كوكو جوف المصنفة الرابعة عالميا في تنس السيدات عن قلقها إزاء الوضع ​المتدهور في الشرق الأوسط قائلة إن أرواحا بريئة ‌تزهق في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقالت جوف للصحفيين في بطولة إنديان ويلز "أولا، ما يحدث مؤسف للغاية. قلبي مع كل ​شخص تضرر من هذه الحرب وللأرواح البريئة التي ​أزهقت. أعتقد أن هناك الكثير من العنف غير ⁠المبرر".

وانعكست الحرب في المنطقة على عالم التنس أيضا، فقد ألغيت ​بطولة ضمن سلسلة التحدي في الإمارات بسبب مخاوف أمنية.

وفي ​الوقت نفسه، وجد عدد من اللاعبين وموظفي اتحاد اللاعبين المحترفين والمدربين ومن بينهم مدرب جوف، جافين ماكميلان أنفسهم عالقين في دبي بعد ​انتهاء بطولة هناك، إذ تسببت الاضطرابات في المنطقة في ​إلغاء وتأخير عدد كبير من الرحلات.

وتربط اتحاد لاعبات التنس المحترفات علاقات ‌واسعة ⁠في الشرق الأوسط؛ فقد استضافت الرياض البطولة الختامية العام الماضي، كما يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي الراعي الرسمي لتصنيفات اللاعبات.

وقالت جوف (21 عاما) إنها لطالما ​شعرت بالأمان ​خلال مشاركتها في ⁠بطولات المنطقة، معربة عن امتنانها لخروجها منها قبل تصاعد الأحداث.

وأضافت "أعتقد أن ما يحدث الآن ​هو نتيجة مجموعة من الظروف المؤسفة. وأنا ​ممتنة ⁠لأنني تمكنت من مغادرة المنطقة قبل أن تتدهور الأوضاع أكثر".

وعلق الإيطالي يانيك سينر على تأثير الصراعات العالمية على اللاعبين، ⁠قائلا "هناك أمور ​لا يمكننا التحكم فيها، لذلك ​أحاول التركيز قدر المستطاع. لكنك تدرك أيضا أن هناك في الحياة ما ​هو أهم بكثير من لعب التنس".